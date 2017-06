Saalburger Licherfest am 1. Juli 2017

Das Thüringer Meer in bunten Flammen

Eine Art Ausnahmezustand wird am kommenden Samstag, 1. Juli 2017, herrschen, wenn ein riesiger Bootskonvoi rund um drei große Ausflugsschiffe im Rahmen des Saalburger Lichterfestes gegen 19 Uhr von der Klosterplatte aufbricht, um nach Saaldorf zu fahren.

Ein bunter, prächtiger Bootskorso „In den vergangenen Jahren waren es immer um die 400 kleineren Boote, die sich – liebevoll geschmückt und beleuchtet – den drei großen Fahrgastschiffen angeschlossen haben. Das sieht immer toll aus“, gerät Klaus-Peter Fischer vom ausrichtenden Fremdenverkehrsverein Saalburg / Saale e.V. ins Schwärmen.



Nachdem der fröhlich leuchtende Bootskorso in Saaldorf gewendet hat, trifft er zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr vor der Gaststätte Strand-Café ein. Hier erleben die Zuschauer dann, wie von der Wasseroberfläche aus durch die Experten von Dream Fireworks das furiose Höhenfeuerwerk gezündet wird, das dem Saalburger Lichterfest seinen Namen gibt.

Ein Fuerwerk für alle „Unser Feuerwerk ist für jeden frei zugänglich, der es sich anschauen möchte“, betont Klaus-Peter Fischer nicht ohne Stolz. „Wir sperren nichts ab und nehmen keinen Eintritt. Jeder, der möchte, ist eingeladen, dabei zu sein.“



Damit die privaten Sportbootbesitzer dieses Ereignis so miterleben können – was auf dem Wasser von einem Boot aus bestimmt noch einmal einen ganz eigenen Reiz hat – werden Sondergenehmigungen erteilt, damit die Boote ausnahmsweise bis um 1 Uhr fahren dürfen. Das Lichterfest in Saalburg ist also in mehrerlei Hinsicht eine schöne Ausnahme.



Nur eines wünscht Klaus-Peter Fischer sich und allen Teilnehmern mehr als alles andere: „Gutes Wetter...“



Daniel Dreckmann