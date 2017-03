Schlagersänger rockt die Turnhalle

Tolle Stimmung, beste Live-Musik und ein volles Haus ließen die 3. Reudnitzer Oldienacht am Sonnabend wieder zu einem Event werden, das im Thüringer Vogtland seinesgleichen sucht.

In der bis auf den letzten Platz besetzten Turnhalle spielte zum dritten mal die Leipziger Band "Beat-Club" auf und sofort, nachdem das Quartett die ersten Takte von Uriah Heeps "Free me" anstimmte, füllte sich die Tanzfläche. Die leerte sich den ganzen Abend nicht, denn die Rock- und Pop-Klassiker aus den sechziger und siebziger Jahren sorgten für ununterbrochene Tanzbegeisterung beim Publikum. Das kam aus ganz Ostthüringen und Westsachsen und setzte sich aus mehreren Generationen zusammen. Wobei natürlich die 50-Plus-Generation stark in der Überzahl war. "Wir sind begeistert von der Veranstaltung, wo gibt es sonst noch so etwas für unsere Jahrgänge", schwärmte ein Ehepaar aus Merkendorf.Stargast des Abends war der Schlagersänger Hans-Jürgen Beyer. Der 67-jährige ehemalige "Thomaner" begann einst seine Karriere als Leadsänger in legendären Bands wie der Klaus Renft Combo, bei Uve Schikora und der Bürkholz-Formation, ehe er 1974 mit dem Hit "Tag für Tag" in der Schlagerbranche durchstartete. Vor fast 20 Jahren begann er wieder, sporadisch mit den Butlers und Beat-Club Leipzig Rock-Konzerte zu geben und begab sich damit sozusagen "Back to the roots". Das tat er auch zur 3. Oldienacht in der Turnhalle Reudnitz, Beyer gab überzeugend den Rocker - unter anderem mit Titeln wie "You really got Me" von den Kinks, "Keep on running" von der Spencer Davies Group oder Vanilla Fudges Version von "You Keep me hangin' on".Veranstalter Jörg Leonhardt freute sich über den gelungenen Abend, zu dem der Stargast extra aus Anklam angereist war, und versicherte, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Oldienacht in Reudnitz geben wird. Die steigt am 3. März 2018 und die Band Beat-Club Leipzig ist dafür schon gebucht.