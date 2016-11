Schleizer Lesetage in der Wisentahalle - Bernd-Lutz Lange

Freitag, 19. November 2016, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)

Bernd-Lutz Lange „Zeitensprünge – Kreuz und quer durch mein Leben“

Anlässlich seines 70. Geburtstages liest Bernd-Lutz Lange heiter und nachdenklich stimmende Episoden ausseinen erfolgreichen Büchern. Es beginnt mit der Kindheit, in diesem Fall mit Magermilch und langen Strümpfen und dem Glück des Überlebens.Auf die Nachkriegskindheit folgt eine Jugend mit Mauer, Jeans und Prager Frühling.Plötzlich wurde ein ganzes Land dichtgemacht und bekam Stubenarrest, bis sich erst Jahrzehnte später das Wunder des Leipziger Herbstes ereignen sollte. Auf Mut folgten manchmal Mut- oder Ratlosigkeit, aber die Verhältnisse geizten nie mit Pointen.Bernd-Lutz Lange porträtiert eine sagenhafte Epoche, die er mit Neugier, Chuzpe und Menschenfreundlichkeit begleitet.Tickets sind im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla, in der Touristinformation Schleiz,im Kulturamt Neustadt an der Orla sowie in der Stadtbibliothek Schleiz erhältlich. Selbstverständlich gibt es auch Tickets an der Abendkasse.