Sehen, entdecken, erinnern. Oder: Die vogelfreie Kunst

Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September 2017 wird Prof. Dr. Manfred F. Fischer im Sommerpalais Greiz berühmte Kunstwerke in den Mittelpunkt stellen, die als Objekt der Karikatur oder der Werbung missbraucht oder gebraucht werden.

Der Vortrag beleuchtet sowohl Aspekte der Kunstgeschichte als auch der Denkmalpflege. Es geht dabei um Bilder und Assoziationen aus dem täglichen Leben bis hin zu den ganz großen Kunstwerken, die unsere Erinnerung prägen. Anschaulich präsentiert er Bildreportagen, Karikaturen und Werbemedien, verpackt in einen humorvoll-lustigen Rahmen, auch wenn der Hintergrund eher ernster Natur ist - am 10. September um 15 Uhr im Festsaal des Sommerpalais Greiz .Prof. Dr. Manfred F. Fischer, geboren 1936 in Ohrdruf/Gotha, studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Erlangen und Göttingen. Nach der Promotion 1962 in Göttingen arbeitete er im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, später an der Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut) in Rom. 1970 wurde er Konservator an der Bayerischen Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen in M ünchen. Von 1973 bis 1998 leitete er das Denkmalschutzamt der Freien und Hansestadt Hamburg. Von 1991 bis 1995 war er Vorsitzender der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1974 lehrte er an der Universität Hamburg Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Seit 1998 lebt er als freier Autor in Bamberg.