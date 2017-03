Am 27.05.2017 wird in Möschlitz wieder gerockt.Zum diesjährigen "SKA meet's Rock'n'Roll" gibt es ein Line-Up der Extravaganz.Den Opener machen die legendären "Boppin'B". Seit 1985 machen sie mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Rock'n'Roll die Bühnen dieses Planeten unsicher. Sie waren die ersten in Deutschland(1990), die moderne Popsongs in ein Rock'n'roll-Gewand kleideten und waren damit Vorreiter für viele Bands, die das dann später ebenfalls sehr erfolgreich taten. (Dick Brave, Boss Hoss, Baseballs usw.).Im Anschluss werden die grandiosen "Buster Shuffle" aus England die Bühne stürmen. Mit einem Mixtur aus Punk, Ska, Pop und Rock – kurzum: aus all dem, was bislang aus Großbritannien kam und die Welt begeisterte, bringen sie jedes Publikum zum tanzen.Als letztes Highlight dürfen die jungs von "The Prosecution" ran.Man nehme eine Prise The Mighty Mighty Bosstones, etwas Anti-Flag rührt einmal um und schmeckt das Ganze mit einem Schuss Billy Talent ab. Fertig ist der politische Punkrock mit Bläsern aus Regensburg.Running Order:20.00 Uhr Einlass21.00-22.30 Uhr Boppin'B23.00-24.00 Uhr Buster Shuffle00.30-01.30 Uhr The ProsecutionEintritt: U18: 8€Ü18: 15 €