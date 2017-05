„So was baut man nicht jeden Tag“

Seestern Panorama-Bühne in Zeulenroda mit Konzert der Vogtland Philharmonie erfolgreich eröffnet.

Mit Klängen des bewegenden Intros zu „Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss eröffneten die Vogtland-Philharmoniker am Abend des 27. Mai die Seestern Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer. Highlights aus Klassik, Film, Musical sowie Rock und Pop begeisterten in der Folge das Premierenpublikum. Am Nachmittag, wenige Stunden vor dem Konzert, war die größte Allwetter-Bühne Thüringens mit einem Festakt und vielen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur offiziell übergeben worden.Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft ließ es sich nicht nehmen, erneut nach Zeulenroda zu kommen. „Tourismus ist eine ganz entscheidende Säule für unser Land“, betonte Wolfgang Tiefensee. Er stellte heraus, dass es sich bei der touristischen Entwicklung des Zeulenrodaer Meeres um ein Gesamtkonzept handelt, das vorbildlich sei. „Wie hier über Ländergrenzen hinaus agiert wird – das schaffen manche dort nicht, wo keine Grenzen sind. Das ist eine reife Leistung, was Sie hier auf die Beine gestellt haben.“ Scherzhaft sagte der Minister: „Sie bekommen die Aufgabe, den Flughafen in Berlin zu bauen.“Dieter Weinlich, Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, nutzte seine Begrüßung, um sich zu bedanken: „Vielen Dank an alle Beteiligten für dieses grandiose Werk. Diese Bühne ist eine Besonderheit.“ Nicht nur das Orchester sei geschützt, sondern auch das Publikum. „Es lässt sich wirklich hören“, lobte Dieter Weinlich auch die Akustik. Vor allem hob er die Unterstützung sowie Finanzierung durch den Freistaat Thüringen, die Aufbaubank Thüringen, das Landratsamt Greiz und die LEG Thüringen hervor.Die Gesamtkosten, inklusive Wegebau, Freiflächen und Ausgleichsmaßnahmen, betragen 3,15 Millionen Euro. Der Eigenmittelanteil der Stadt Zeulenroda-Triebes beträgt rund 0,60 Mio. Euro. Der Freistaat Thüringen fördert das Vorhaben aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit Zuwendungen in Höhe von voraussichtlich rund 2,5 Millionen Euro.Der Bürgermeister verwies auf die „Präzision und die Termintreue“ der ausführenden Baufirmen. Erst im Herbst 2016 war mit dem Bau begonnen worden. Dem Stadtrat von Zeulenroda-Triebes sprach Weinlich einen besonderen Dank aus für „diese mutige und grandiose Entscheidung“. Er betonte: „So was baut man nicht jeden Tag. Es war eine Herausforderung für uns alle.“Laut Weinlich wurden bisher fast 20 Millionen Euro in dieses Gesamtvorhaben investiert. Dabei gaben „öffentliche Investitionen Impulse für private Investitionen“, so der Bürgermeister.„Wir erleben heute hier die Krönung der Investitionstätigkeit“, sagte Martina Schweinsburg. Die Landrätin und Vorsitzende des Tourismusverband Vogtland bekannte: „Ich freue mich riesig. Wir haben jetzt die Chance, noch mehr Gäste anzuziehen.“Knapp 800 Gäste wollten sich auf keinen Fall die Premiere entgehen lassen. Bei herrlichem Frühsommerwetter waren sie zur neuen Bühne am Bio-Seehotel gekommen. Auch auf der gegenüber liegenden Brücke hatten sich einige „Zaungäste“ versammelt und genossen die Aussicht. „Heute vor 80 Jahren wurde die Golden Gate Bridge in San Francisco eröffnet – und genau heute stehen wir zum ersten Mal vor Ihnen auf dieser wunderbaren Bühne“, begrüßte Stefan Fraas, Dirigent und Generalmusikdirektor der Vogtland-Philharmonie, die Gäste und sorgte dann mit seinem Orchester für einen vielversprechenden Konzertauftakt am Zeulenrodaer Meer.Karten für alle weiteren Veranstaltungen auf der Seestern Panorama-Bühne gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www. eventim.de sowie unter www.ticketshop-thüringen.de. In Zeulenroda sind die Tickets außerdem 24 Stunden an der Rezeption des Bio-Seehotels (Tel.: 036628-980) erhältlich, im Ticketshop der Badewelt Waikiki (Tel. 036628-7370) und im Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer (Tel.: 036628 987064).