"Songs of Lemuria" am 29. Januar in der Vogtlandhalle Greiz

Songs of Lemuria am 29. Januar 2017 um 18.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

Mondän-romantisches Sonntagskonzert



Songs of Lemuria bauen Brücken zwischen Klassik und Moderne, Musik und Theater, zwischen Kammermusik und den unvergessenen Kompositionen unvergessener Rocklegenden: mondän, expressiv und gänzlich zeitlos.

Hinter Songs of Lemuria verbergen sich Musiker aus äußerst verschiedenen musikalischen Welten.

Die renommierten Klassik-Musiker Uwe Christian Müller, Cellist der Neubrandenburger Philharmonie und Konzertpianistin Corinna Söller arbeiteten bereits mit zahlreichen Ikonen der Klassik zusammen (Rolando Villazòn, Josè Carreras, Placido Domingo u.v.a.)



Der gesangliche Kontrast zwischen Jasmin Shaudeen (Preisträgerin Bundeswettbewerb Gesang) und Nik Page (Blind Passenger/s) könnte gewaltiger kaum sein. Diese so verschiedenen musikalischen Pole geben den bittersüßen Balladen und Chamber-Power-Songs von Songs of Lemuria ihre unverwechselbare Note.



Auf dem neuen Album „Dream on“ wurden neben Eigenkompositionen auch Klassiker von Duan Duran, Metallica, In Extremo, Aerosmith und Linkin Park in ein fragiles und gleichermaßen impulsives Gewand aus Piano, Cello und Gesang gehüllt.



Tickets für dieses Konzert gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.