Sonntags-Konzert zum Jubiläum von Marshall und Alexander

Am kommenden Sonntag erleben die Besucher der Seestern Panorama-Bühne ein ganz besonderes Jubiläumskonzert. Marc Marshall, der Sohn von Schlagerlegende Tony Marshall, und Jay Alexander freuen sich zu den ersten Bühnengästen der neuen Eventlocation am Zeulenrodaer Meer zu gehören.



Seit genau 20 Jahren sind die Beiden „Hand in Hand“ auf großer Bühne unterwegs. Stimmlich, optisch und charakterlich ergänzen sich Marc Marshall und Jay Alexander zu einem einzigartigen Ganzen. Goldene CDs und unzählige TV-Auftritte haben das Duo national und international bekannt gemacht. Zum 20-jährigen Jubiläum werden diese beiden Meistersänger die großen Melodien ihrer Karriere, wie Hand In Hand, La Stella Piu Grande, Another Day, Le Stagioni Che Verranno und viele weitere große Melodien und emotionale Texte präsentieren.Alle Zuschauerplätze auf der Seestern Panorama-Bühne sind überdacht, so dass die Konzertbesucher tolle Künstler und vielleicht einen fantastischen Sonnenuntergang erleben dürfen.Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen auf www.eventim.de, www.ticketshopthueringen.de und an der Abendkasse.