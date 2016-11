Stress im Champus-Express mit der Laienspielgruppe "Fragezeichen"

Sie nennen sich Laien, aber bieten Unterhaltung wie die ganz Großen.

Die Laienspielgruppe "Fragezeichen" geht dieses Jahr auf reisen und nimmt seine Gäste mit auf eine Tour der besonderen Art. Bei einer Sonderfahrt im "Champus-Express" sollen die Fahrgäste mit einem exklusiven Champus-Angebot verwöhnt werden. Die Fahrt wird mehr als turbulent. Da wird das Bordbistro überfallen, im Speisewagen kurvt ein Mann mit seinem Rad herum, auch Herr Professor Boerne ist im Zug und ein Zwischenstopp fällt betriebsbedingt aus. Wenn Sie wissen wollen, ob die Fahrt ihr Ziel erreicht und wenn sie den Service der Bahn in all seinen Facetten erleben wollen, dann kommen Sie mit auf die Sonderfahrt und bestellen rechtzeitig ihre Platzkarten im "Champus-Express".Turnhalle Weißendorf (in der Nähe vom Waikiki)Fr. 17.03.17, 20 UhrSa. 18.03.17, 16 und 20 UhrSo. 19.03.17, 17 UhrFr. 24.03.17, 20 UhrSa. 25.03.17, 16 und 20 UhrSo. 26.03.17, 17 UhrFr. 31.03.16, 20 UhrSa. 01.04.17, 16 und 20 UhrÜber die Vereinsmitglieder können ab sofort Karten bestellt werden.