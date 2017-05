Tatortkommissar Miroslav Nemec am 11. Juni in der Vogtlandhalle Greiz

Miroslav Nemec zum 28. Literaturabend der Stadt Greiz

am 11. Juni 2017 um 17.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Miroslav Nemec: Die Toten von der Falkneralm. Mein erster Fall



Miroslav Nemec, den viele vor allem als Ivo Batic aus dem Münchner „Tatort“ kennen, hat seinen ersten Krimi geschrieben, in dem er selbst als Protagonist auftritt. Herausgekommen ist eine gut erzählte, spannende Geschichte mit einem Schuss Humor und Selbstironie, in der Nemec auch viel Persönliches einfließen lässt.



Miroslav Nemec soll bei einem „Mörderischen Wochenende“ aus einem Krimi von Henning Mankell lesen und über „Mord in Fiktion und Wirklichkeit“ diskutieren. Und so fährt er an einem Freitag im August in das Berghotel „Falkneralm“, zu dem nur eine einsame Seilbahn führt. Doch das Wochenende wird alles andere als nette Routine: Nicht nur kommt ein gewaltiger Gewittersturm auf, plötzlich kommen nacheinander auch drei Gäste zu Tode. Unfall oder Mord? Eine Verkettung unglücklicher Umstände, wie die Berchtesgadener Polizei meint. Doch Nemec und ein anderer Gast, die Polizeimeisterin Bergending aus Augsburg, beginnen zu zweifeln, ob wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und so muss der Kommissardarsteller Nemec selbst zum Ermittler werden und der Gefahr ins Auge blicken, sich so richtig lächerlich zu machen.



„Fans des Münchner Tatort-Kommissars werden ihre helle Freude an den „Toten von der Falkneralm“ haben. Denn Nemec gewährt Einblicke in sein Seelenleben und erzählt darin vor allem die Geschichte eines Mannes, der seiner Rolle nicht entkommen kann.“ (tz München)



Nach der Lesung hält die Brasserie Malz eine kulinarische Tatort-Überraschung bereit.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.