The Pretty Things: 53 Jahre gelebte Rockgeschichte!

The Pretty Things gaben sich die Ehre - und damit über fünf Jahrzehnte Rockgeschichte!

Am 30. November 2016 machte die Band, die Phil May (voc) und Dick Taylor (g) 1963 gegründet hatten, auf ihrer Welttournee im Kulturzentrum "St. Barbara" Lichtentanne Station und begeisterten vor vollem Haus mit Titeln aus ihrer 53-jährigen Bandkarriere. Mit dabei Gitarrist Frank Holland (seit 1989 Bandmitglied) sowie Drummer Jack Greenwood und Bassist George Woosey (beide seit sechs Jahren dabei).Hier in der Bildergalerie Impressionen vom Konzert!Und hier Infos zur Band: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/kult...