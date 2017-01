"Tosca" - am 4. Februar in der Vogtlandhalle Greiz

„TOSCA“ - Oper von Giacomo Puccini

am 4. Februar 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

Gastspiel des Theaters Usti nad labem



Die Oper TOSCA gehört zu den meistaufgehörten Werken der italienischen Opernliteratur.

Puccinis Musik widerspiegelt meisterhaft die Leidenschaft persönlicher Schicksale am Rande der politischen Kämpfe um 1800 der Stadt Rom in der Auseinandersetzung mit den napoleonischen Truppen.



Tosaca, die gefeierte Sängerin, gerät in Intrigen und Spiele der Mächtigen. Ihr Geliebter, der Maler Cavaradossi verhilft seinem Freundm dem politischen Gefangenen Angelotti zur Flucht. Dabei geraten alle in die Fänge des skrupellosen Polizeichefs Scarpia. Dieser wittert wiederum für sich eine Chance, die schon lange begehrte Tosca für ein Abenteuer zu gewinnen.

Durch eine List soll der Geliebte gerettet und die Verführung verhindert werden. Doch trotz Verrat an dem Flüchtigen Angelotti misslingt der Plan, der Geliebte wird gerichtet und Tosca sucht ihren Weg mit dem Sprung in den Tod.



Eine Geschichte voller Leidenschaft in ihrer Handlung und tiefempfundener Gefühle in der Musik.



Tickets für diese Vorstellung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.