Unterwegs mit neuen Abenteuern

Die Kunden im Elster Park Plauen konnten am Freitag, 03. Februar 2017, nicht nur einkaufen, sondern auch dabei viel Spaß mit einem kleinen Konzert von Schlagersternchen Franziska haben. Vor dem Eingang des Marktes war die bekannte Schlagersängerin zum wiederholten Male zu Gast, stellte ihr Best of Album „10 Jahre Sommergefühl – Ein Abenteuer“ mit 11 neuen Tracks, im Rahmen einer Autogrammstunde vor, um mit der Interpretation einiger Titel Fans und Neugierige zu begeistern. Zahlreiche Fans hatten sich bereits vor dem Auftritt an der Bühne gesammelt und waren auf ihre Lieblingssängerin gespannt.Franziska Katzmarek sang einige Titel aus ihrem neuen Album. Sie eröffnete ihr kleines Konzert mit dem Titel Song „Abenteuer“, das vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Als kleine Überraschung präsentierte sie aus ihrer Band den Gitarristen Robert, mit dem sie gemeinsam bekannte Ohrwürmer zu Gehör brachte. Die Fans freuten sich, darunter auch einige aus Greiz und Umgebung, ihre Lieblingssängerin so hautnah live zu erleben, und sangen und klatschten bei jedem Song mit.Franziska konnte die Zuhörer in ihre Musik einbeziehen, und ließ sich zur Autogrammstunde mit ihnen auf Selfies verewigen. Man mag es kaum glauben, wenn man die hübsche, gerade erst 24jährige so sieht, dass ihr einstiger Einstieg ins Musikbusiness mit dem Lied „Sommergefühl“ nun schon 10 Jahre zurückliegt. In den letzten 10 Jahren ist aus dem einstigen Teenager eine junge Frau geworden, die ihren Weg gehen und neue Abenteuer suchen wird.