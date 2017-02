Vernisage Ralph Kunzmann - "Balance-Akt" am 11.02.2017 13.00 Uhr



Es ist schon Tradition, dass unseren Besuchern um den Valentinstag im Schloss Leubnitz ein Konzert und eine Ausstellung angeboten werden. In diesem Jahr findet die Vernissage am 11. Februar 2017 um 13.00 Uhr statt. Mit Ralph Kunzmann erleben Sie einen Künstler, der sich in seinem künstlerisches Schaffen den Arbeitsbereichen Malerei, Druckgrafik und Fotografie widmet.

Für diese Ausstellung wählte Ralph Kunzmann ausschließlich Aktfotografien aus. In seinen Fotos führt uns der Künstler die Harmonie und Anmut des weiblichen Körpers in den verschiedenen Umgebungen, so auch im Spannungsfeld mit der Natur vor Augen. Dabei geht es ihm nach eigener Aussage nicht vordergründig um Nacktheit, sondern um die Balance zwischen Ruhe und Bewegung, zwischen Verhüllen und Preisgeben.

Überzeugen Sie sich selbst von dem Ergebnis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und erwarten Sie im Kreuzgewölbe des Leubnitzer Schlosses!

Ursula Klebert

Förderverein „Freunde des Leubnitzer Schlosses“ e.V