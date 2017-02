Vernissage "Zusammenkommen"

„Zusammengekommen“ – Einladung zur Vernissage in die Greizer Bibliothek

Analoges und Digitales, frei Künstlerisches und Angewandtes, Farbiges und Grafisches, Gedrucktes und Gezeichnetes, Räumliches und Flächiges, jüngere Schüler und ältere, die Staatliche Berufsschule „Ernst Arnold“ und das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz – kommen zusammen und laden zu einer Vernissage in die Stadt- und Kreisbibliothek Greiz am Donnerstag, den 6. April 2017, 18.00 Uhr ein. Lassen Sie uns zu einem spannenden Abend zusammenkommen und schauen, was passiert, wenn kreative Elemente aufeinandertreffen!