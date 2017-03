Ein halbes Jahrhundert satirische Zeichenkunst beleuchtet eine neue Ausstellung vom 1. April bis 25. Juni im Greizer Sommerpalais.

Der Bestand an Karikaturen aus den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts hat im Satiricum des Sommerpalais Greiz eine große Erweiterung erfahren. Mit großzügiger finanzieller Unterstützung gelang der Ankauf eines Konvoluts von Karikaturen aus diesem Zeitraum.Zusammen mit einer generösen Schenkung von Blättern durch Harald Kretzschmar werden in der Ausstellung "Vom Simplicissimus zum Eulenspiegel - ein halbes Jahrhundert satirische Zeichenkunst" die angekauften Originale gezeigt, die im Simplicissimus, im Frischen Wind, im Simpl, im Ulenspiegel und in den ersten Eulenspiegelausgaben erschienen sind.Die Ausstellung wird am 1. April 2017 um 11 Uhr im Gartensaal des Sommerpalais eröffnet.10 - 17 Uhr, montags geschlossen außer Pfingstmontag.