Weihnachtsmärchen in der Vogtlandhalle

"Die schöne Wassilissa", ein russisches Volksmärchen, führt das Spontantheater Greiz dieses Jahr in der Vogtlandhalle als Weihnachtsmärchen auf.

Insgesamt sieben Vorstellungen zeigen die 20 Darsteller, die wieder durch die Tänzerinnen und Tänzer von Tanz(un)art, der Tanzklassen der Kreismusikschule, unterstützt werden. Seit August haben die Akteure das Stück unter der Regie von Anke Hartmann geprobt. Die Drehbuchvorlage stammt von der Schreibwerkstatt um Till Hartmann und der Regisseurin sowie Tina Weidhaas.Die Premiere des Weihnachtsmärchens 2016 geht am morgigen Freitag vor bereits ausverkauftem Haus über die Bühne. Weitere Vorstellungen von der schönen Wassilissa werden am Samstag um 14.30 Uhr, Montag (19. Dezember, 9.30 Uhr), Dienstag (20. Dezember, 9.30 Uhr und 14.30 Uhr) sowie am Mittwoch und Donnerstag (21. und 22. Dezember, jeweils 9.30 Uhr) gezeigt.Tickets gibt's in der Vogtlandhalle, Telefon 03661/62880.