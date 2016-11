Weihnachtsmarkt auf Schloss Burgk

Kunsthandwerk und Handwerkskunst am ersten Adventswochenende an über 50 Marktständen:

Alle Jahre wieder ... lädt das Museum Schloß Burgk ein, die Vorweihnachtszeit am ersten Adventwochenende auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte Thüringens einzuläuten.Auf dem Schlossgelände, im Museum und im Amtshaus werden Kunsthandwerk, Keramik, Holz- und Webwaren, Weihnachts- und Christbaumschmuck, Handarbeiten, Hüte, Mützen, Handschuhe, Fell- und Wollwaren, Kerzen, Korbwaren, Stuhlflechtarbeiten, Filzarbeiten, Aquarell-, Seiden- und Porzellanmalerei, Patchwork-Textilien und Quilts, Spielzeug, Stoffpuppen und -tiere, bemalte Schneckenhäuser, handgemachte Seifen, Uhren und Schmuck aus verschiedensten Materialien, Kosmetik, Duft- und Massageöle, Naturwaren, Adventskränze und -gestecke, Stauden und Blumenzwiebeln, neue und antiquarische Bücher, Mineralien sowie weihnachtliche Spezialitäten und Spezereien wie Liköre, Wein, Gelee, Sirup, Marmeladen, Honigprodukte, Käse - normal gereift, geräuchert oder aus Schafsmilch -, handgefertigte Pralinen, Zigarren, Kräuter, Olitäten, Bio-Geflügel, Bio-Eier und Nudeln, Wild-, Straußen- und Stutenmilchprodukte und vieles mehr angeboten.Kinder können Kerzen ziehen, filzen, Holzfiguren bemalen und selbstverständlich kommt auch der Weihnachtsmann auf den Markt.Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt - in der Historischen Schloßküche, im Backhaus, im Zwinger und an verschiedenen Markständen auf dem Schloßvorhof sowie im Innenhof des Schlosses gibt es neben Stollen, Pfefferkuchen, Waffeln, Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, gerösteten Maronen, Kaffee, Punsch und Glühwein auch deftige Spezialitäten.Wie in jedem Jahr tragen zahlreiche Musiker dazu bei, den Weihnachtsmarkt auf Schloß Burgk zu einem der stimmungsvollsten in Thüringen zu machen (Samstag 15 - 19 Uhr, Sonntag 14 - 18 Uhr).Weihnachtsmarkt und Museum sind am Samstag, 26. November, von 11 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auf http://www.schloss-burgk.de/