Winterzauber im Sommerpalais

Am 3. Dezember 2016 von 10 bis 17 Uhr lädt das Greizer Sommerpalais wieder zum "Winterzauber", dem beliebten Kunst- und Genießermarkt, in den Gartensaal ein.

In zum Verweilen einladender Atmosphäre präsentieren erlesene Künstler und Händler ihr Angebot, das Keramik, Grafik und Malerei, Holz, Schmuck, Accessoires und Bücher für liebevolle Geschenkideen umfasst. Auch Genießern wird mit einer Auswahl an Gebäck und Pralinen aufgewartet.Weihnachtliche Klänge vom Posaunenchor und Leckeres an Speis und Trank ergänzen den bewährten Stamm der Anbieter und stimmen auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit ein.