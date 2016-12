Wir warten auf den Weihnachtsmann - 24. Dezember Vogtlandhalle Greiz

Wir warten auf den Weihnachtsmann mit dem „Froschkönig“

vom Marionettentheater Dombrowsky

am 24. Dezember 2016 um 14.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Traditionelles Marionettentheater für Kinder ab 4 Jahren



Der Kasper ist in Nöten! Sein Herr, der Prinz ist verschwunden. Kasper sucht und findet, oh Schreck. Den in einen Frosch verzauberten Herrn in einem Brunnen wieder. Erlösen kann ihn nur die Prinzessin Goldhaar. Also ergreift Kasper die Initiative, um alles in die richtigen Wege zu geleiten. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Prinzessin Goldhaars goldener Ball fällt in den Brunnen und der Fosch bringt ihn herauf. Als Gegenleistung verspricht die Prinzessin, den Frosch im Schloss aufzunehmen, ihn von ihrem Tellerchen essen zu lassen und ihn in ihrem Bettchen schlafen zu lassen. Doch ehe es soweit kommt, muss Kasper einiges tun, um Gefahren abzuwenden. Da gilt es, den eingebildeten Sohn der Zauberin als Mittbewerber um die Hand der Prinzessin in die Flucht zu schlagen und die Prinzessin immer wieder an ihr Versprechen zu erinnern. Doch alles kommt, wie es kommen muss, am Ende wird es eine Hochzeit geben und Kasper muss sein tänzerisches Können unter Beweis stellen.



Selbstverständlich kommt, wie auch in den vergangenen Jahren, nach der Aufführung der Weihnachtsmann vorbei und hat für alle Kinder, die ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vorsingen können, ein kleines Geschenk dabei.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.