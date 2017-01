"Zauber der Travestie" am 17. Februar in der Vogtlandhalle Greiz

„Zauber der Travestie“ - Das Original

am 17. Februar 2017 um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz





Tauchen Sie ein in die Welt der Travestie und lassen Sie sich verzaubern, unterhalten und überraschen. Mal heftig, mal mit Herz und das alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau – am Ende wissen Sie es nicht genau...



Lassen Sie sich verführen in eine Welt aus Illusionen und perfekter Täuschung. Mit Witz und Charme wird Sie unser Confèrencier perfekt unterhalten. Aber auch unser Publikumsliebling Luise wird Sie mit Situationskomik begeistern.



Die Revue „Zauber der Travestie“ ist zum ersten Mal zu Gast. Erleben Sie eine Show, in der Sie mitmachen, tanzen und singen können. Eine Gala-Revue der anderen Art.

Show-Cabaret der Extraklasse mit Angriff auf die Lachmuskeln.

Bekannt aus RTL, N3, rbb-Fernsehen, MDR Sachsen sowie aus den Regionalprogrammen der einzelnen Sendeanstalten.



Einfach zurück lehnen und genießen, das ist unser Motto...

Schrill und frech – die etwas andere Revue.



Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie im Vorverkauf unter Tel. 03661/62880 in der Vogtlandhalle Greiz und in der Touristinformation Greiz.