10 Jahre lachen, singen und musizieren - Singkreis Schönbach feierte Jubiläum

Mit dem Cossengrüner Männerchor sangen sie einen Volksliederreigen und das Vogtlandlied, mit Liedvogt erklang der „Apfelbaum“. Die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Kathrin Hempel und musikalischer Gitarren- und Akkordeonbegleitung von „Hansi“ Schulze brachten „Die Forelle“, „Euer Herz erschrecke nicht“, „Schwalbenlied“ und „Zum Tanze da geht ein Mädel“ bravourös zu Gehör. Für alle Darbietungen gab es von den Gästen verdient viel Beifall.Die 15 Mitglieder des Schönbacher Singkreises im Alter von 14 bis 76 Jahren haben sich dem gemischten Liedgut verschrieben. Zu ihrem Repertoire gehören vorwiegend Volks- und Wanderlieder, moderne Kirchenlieder und auch Klassik. „Wir wagen uns jetzt an zweistimmiges Klassisches heran“, berichtet Chorleiterin Kathrin Hempel. Der Singkreis tritt zu verschiedenen Anlässen auf, wie Geburtstagsjubiläen, in der Kirche Schönbach, beim weihnachtlichen Krippenspiel. Auch bei einem Singspiel in der Plauener Lutherkirche haben sie schon mitgewirkt. Geprobt wird 14-tägig mittwochs im Feuerwehrhaus bzw. Kirchgemeinderaum. „Wir stehen für ungezwungene lockere Art Musik zu machen. Interessenten sind bei uns jederzeit willkommen“, so Kathrin Hempel.