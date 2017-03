31. Flohmarkt "Alles rund ums Kind"

- NEU

am Samstag, dem 1. April 2017, 13.00 - 17.00 Uhr, Einlass für Schwangere schon ab 12.30 Uhr!



Parkplatzmöglichkeiten bestehen auf dem Linden- und Gemeindeplatz.

Erhältlich sind Spielzeug, Kleidung Gr. 50-188, Möbel und vieles mehr.



Wer selbst Kindersachen zum Verkauf abgeben möchte, sollte sich vorher in der KiTa „Spatzennest" der Volkssolidarität Regionalverband Zeulenroda e.V.,

Leitlitzer Str. 1 in 07937 Langenwolschendorf, Tel. 036628/83258, für Informationen melden.

Abgabetermine: Mittwoch, 29. März 2017, von 14.00 - 17.00 Uhr und Donnerstag, 30. März 2017, von 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr

Abholtermin: Montag, 3. April 2017, von 16.00 - 18.00 Uhr



Wie immer eine Initiative von Eltern und Erzieherinnen für Eltern - alles ehrenamtlich und ein Teil des Erlöses kommt der KiTa "Spatzennest" zugute.