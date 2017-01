506 Neugeborene 2016 in Greiz, Sophie und Ben beliebteste Vornamen

Das Jahr 2016 zählte im Kreiskrankenhaus Greiz zu den geburtenreichsten Jahren seit zwei Jahrzehnten.

Insgesamt 506 Neugeborene erblickten voriges Jahr im Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe der Greizer Klinik das Licht der Welt – 262 Mädchen und 244 Jungen. Insgesamt gab es elf Zwillingspärchen.Der beliebteste Vorname bei den Mädchen war Sophie: Acht Mal wurde dieser Name vergeben. Platz zwei der Namenshitliste 2016 in Greiz belegen Amelie, Charlotte und Elena mit jeweils sieben „Nennungen“, gefolgt von Lina, Marie und Mila (je fünf Mal). Bei den Jungen führt die Vornamenstatisitk Ben an – zehn Eltern nannten ihre Sprösslinge so. Platz zwei belegt Oskar (acht Mal), Rang drei teilen sich Alexander und Luca (je sieben Mal).Im Jahr 2015 führte die Liste der beliebtesten Vornamen bei den Mädchen Mia mit acht „Nennungen“ an. Auf den Plätzen folgten Emma und Marie (je 7) sowie Anna, Leonie, Sophia und Sophie (je 5). Bei den Knaben führte Alexander die Charts an. Für diesen Namen entschieden sich 2015 neun Eltern. Auf Platz zwei folgten Luca, Oskar und Paul mit jeweils sieben „Nennungen“. Sechs Eltern entschieden sich für Emil, Felix und Theo. Ben (5) belegte mit Jonas, Leo, Matteo und Nils Rang vier.