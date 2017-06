Zu einem althergebrachten Wettkampf im Löschangriff der Feuerwehren lädt die FFw Arnsgrün ein. Der sportliche Vergleich findet am Samstag, 24. Juni 2017, ab 14 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus Arnsgrün statt.

Rund um den Feuerwehrwettkampf wird allerlei Beschäftigung für Kinder und Familien geboten. Auch für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Am Abend soll bei einem Schwein am Spieß, „Löschmittel“ und Musik im gemütlichen Festzelt die Kameradschaft gepflegt werden. Nach der Musik von DJ Party-Wolf kann auch das Tanzbein geschwungen werden.