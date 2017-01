BabyGalerie 1. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Elena, Leon und Elias sind die ersten Babys, die 2017 im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt haben.

Neujahrsbaby Elena ist das erste Kind von Doreen und Benjamin Lange in Zeulenroda. Sie erblickte am 1. Januar das Licht der Welt, mit einem Gewicht von 3360 Gramm und einer Größe von 54 Zentimetern.Leon und Elias kamen am 3. Januar auf die Welt.Leon Kautz (3125 g, 51 cm) ist das erste Kind von Denise Hößelbarth und Daniel Kautz in Dörtendorf.Elias Röstel (3600 g, 51 cm) ist der Sohn von Nicole Staginnus und Michael Röstel in Auma.In der ersten Woche des neuen Jahres erblickten außerdem Lynn , Nick und Klara das Licht der Welt im Schleizer Kreiskrankenhaus:Lynn Geißer aus Hirschberg, 5. Januar, 3660 g, 50 cm;Nick Schaller aus Oettersdorf, 3. Januar 3685 g, 51 cm sowieKlara Holle aus Auma, 2. Januar, 2920 g 47 cm.