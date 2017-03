BabyGalerie 10. Kw. 2017: Die Schleizer und Greizer Babys der Woche

Helene Stoll aus Kamsdorf erblickte am 7. März im Schleizer Kreiskrankenhaus das Licht der Welt.

Sie war an ihrem Geburtstag 53 Zentimeter groß.Amelie Distelmeier (4. 3., 3075 g, 52 cm) ist das erste Kind von Bianca und Jan Distelmeier in Tschirma, einem Ortsteil von Berga.Veronika Johanna Schönicke (6. 3., 3225 g, 51 cm) ist die dritte Tochter von Claudia und Steffen Schönicke in Netzschkau. Deren Emma (7) und Henriette (3) hatten sich ganz sehr ein Schwesterchen gewünscht und freuen sich, dass ihr Wunsch erfüllt wurde!Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...