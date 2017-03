BabyGalerie 12. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Alwin, Luca, Mathilda und Adrian haben vom 16. bis 20. März drei Knaben und ein Mädchen im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Alwin Steven Feustel (16. 3., 2700 g, 48 cm) ist das erste Kind von Josephine Fleischer und Steven Feustel in Greiz-Reinsdorf.Luca Hermann (17. 3., 3940 g, 51 cm) ist der Sohn von Janine Hermann und Florian Doruch in Plauen, wo sich auch Ian Tyler (7) und Jason (3) riesig über ihr neues Brüderchen freuen.Mathilda Kirchner (18. 3., 3470 g, 54 cm) ist das erste Kind von Katharina Kirchner und Patrick Seifert in Pausa.Adrian Gründig (20. 3., 3670 g, 59 cm) ist das erste Kind von Ines Gründig und Thomas Halm in Greiz.Lina Fritz aus Schleiz, 19. März, 3268 g 49 cm;Jakob Steinmark aus Schleiz, 18. März, 3880 g, 52 cm sowieLynnea Fernandez aus Pörmitz, 14. März, 3594 g, 51 cm.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...