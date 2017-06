BabyGalerie 23. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Lio, Pauline, Anni und Lucy haben im Kreiskrankenhaus Greiz ein Knabe und drei Mädchen den Geburtenreigen im Juni eröffnet.

Lio Heidel (1. Juni, 3220 g, 54 cm) ist das zweite Kind von Claudia Heidel und Sebastian Hockeborn in Reichenbach, deren fünfjährige Lina sich riesig über ihr Brüderchen freut.Pauline Marie Voigt (2. Juni, 3320 g, 50 cm) ist die Tochter von Kristin Voigt und Andreas Nicolai in Auma. Paulines Brüder Felix (18), Michel (9) und Willy (4) ganz stolz auf ihr Schwesterchen sind.Anni Sandig (2. Juni, 2845 g, 51 cm) ist die dritte Tochter von Madeline und Danny Sandig in Greiz-Gommla, wo die fünfjährige Maja und die eineinhalbjährige Rosalie vom neuen Schwesterchen schwer begeistert sind.Lucy Lippoldt (5. Juni, 3330 g, 53 cm) ist das erste Kind von Julia Lippold und Danny Knappe in Greiz-Reinsdorf.Eddie Volbert aus Triebes, 4. Juni, 2938 g, 49 cm und Charly Klose aus Schleiz, 3. Juni, 3498 g, 50 cm.