BabyGalerie 24. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Alexander, Marleen und Slona haben vom 8. bis 12. Juni ein Knabe und zwei Mädchen im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Alexander Opitz (8. Juni, 3230 g, 49 cm) ist das erste Kind von Anne Sommermann und Christian Opitz in Heinsdorfergrund im Vogtlandkreis.Marleen Louise Franke (9. Juni, 3500 g, 54 cm) ist die zweite Tochter von Ines Franke und Steven Berger in Teichwolframsdorf, wo sich die vierjährige Helena Horen riesig über ihr Schwesterchen freut.Slona Al Mostafa (12. Juni) ist das fünfte Kind ihrer Eltern in Greiz.Valentin Egelkraut aus Gefell, 9. Juni, 3000 g, 51 cm,Leander Ullrich aus Auma-Weidatal, 10. Juni, 3622 g, 50 cm.