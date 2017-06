BabyGalerie 26. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Hannes, Miriam und Jonathan haben vom 25. bis 27. Juni drei Erstgeborene ihrer Eltern im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Hannes Gehre (25. 6., 4260 g, 56 cm) ist das erste Kind von Heike Gehre und Martin Conrad in Reichenbach.Miriam Reich (27. 6., 2975 g, 49 cm) ist das erste Kind von Isabell Reich und Dominik Gerber in Greiz.Jonathan Ryba (26. 6., 3115 g, 51 cm) ist das erste Kind von Kristina und Benjamin Ryba ebenfalls in Greiz.Jördis Heyn aus Burkersdorf, 25. Juni, 3172 g, 51 cm,Amy Rabe aus Wurzbach, 26. Juni, 4080 g, 55 cm.