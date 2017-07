BabyGalerie 27. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Ida, Timo und Amy haben über den Monatswechsel im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Ida Elisabeth Schäfer (30. Juni, 3480 g, 53 cm) ist das erste Kind von Daniela Schäfer und Thomas Brückner in Zeulenroda.Timo Hilbert (1. Juli, 3560 g, 53 cm) ist der Sohn von Jennifer Hilbert und Marco Stelzner in Reichenbach, wo sich die vierjährige Stella riesig über ihr Brüderchen freut.Amy Häußer (3. Juli, 3070 g, 51 cm) komplettiert in Reichenbach das Familienglück ihrer Eltern Sysann und Thomas Häußer sowie ihrer Geschwister Nick (8) und Lea (5).Hilde Enk aus Kulm, 2. Juli, 4044 g, 51 cm;Paul Röppischer aus Crispendorf, 3. Juli, 4236 g, 54 cm;Mia Rosenkranz aus Schleiz, 2. Juli, 3798 g, 52 cm.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...