BabyGalerie 28. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Vier Knaben haben am 7. und 8. Juli im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt: Finley, Marlo, Kuno und John!

Finley Benndorf (7. 7., 2800 g, 49 cm) ist das erste Kind von Denise und Matthias Benndorf in Greiz-Sachswitz.Marlo Puhlfürst (8. 7., 3405 g, 55 cm) ist das erste Kind von Melanie Przeliorz und Matthias Puhlfürst in Reichenbach.Kuno Hartmann (8. 7., 3170 g, 52 cm) aus Zoghaus hat mit dem zwei Jahre alten Edwin bereits ein Brüderchen.John Häußler (8. 7., 3440 g, 53 cm) ist das erste Kind von Anika Häußler und Dominic Menard in Reichenbach.Frieda Vogel aus Schilbach, 5. Juli, 2690 g, 47 cm;Toni Wildt aus Oßla, 7. Juli, 3458 g, 51 cm.