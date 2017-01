BabyGalerie 3. Kw. 2017: Die Greizer Babys der Woche

Hope-Leni und Theo haben am 17. Januar im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Hope-Leni Zenner (2645 g, 47 cm) ist die Tochter von Daniela Zenner und André Belter in Reichenbach, wo sich die fünfjährige Haylay riesig über ihr Schwesterchen freut.Theo Leucht (4330 g, 53 cm) ist der Sohn von Christiane Leucht und André Maniura in Greiz-Irchwitz, wo der vierjährige Johannes mächtig stolz auf sein Brüderchen ist.Bereits am 13. Januar kam Khalil Ahmad (3660 g, 51 cm) in der Greizer Klinik zur Welt. Er ist der Sohn von Nubari Khalil und Maher Ahmad, die mit ihrer Hajer Ahmad bereits eine fast zweijährige Tochter haben. Die Familie kam im vorigen Jahr aus Syrien nach Greiz.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...