BabyGalerie 32. Kw. 2017: Die Schleizer Greizer Babys der Woche﻿﻿

Mit Mathilda, Lucy, Käthe, Liv und Alexandra haben sich diese Woche fünf junge Damen dem Babyfotografen im Kreiskrankenhaus Greiz zum Fototermin gestellt.

Mathilda Strauß (5. 8., 3420 g, 52 cm) ist das erste Kind von Tina und Christian Strauß in Wellsdorf.Lucy Römhild (6. 8., 3710 g, 51 cm) ist das erste Kind von Nancy Römhild und Benjamin Lippold in Pausa.Käthe Seidel (6. 8., 3915 g, 56 cm) ist die Tochter von Tina und Mario Seidel in Greiz.Liv Sophie Feix (4. 8., 2930 g, 50 cm) ist das erste Kind von Katharina Feix und Sebastian Kattler in Greiz.Alexandra Oliinyk (5. 8., 3350 g, 51 cm) ist das erste Kind von Valeriia und Igor Oliinyk in Reichenbach.GRZ-Baby-Galerie 2017 – Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... SOK-Baby-Galerie 2017 – Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...