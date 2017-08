BabyGalerie 33. Kw. 2017: Die Greizer Babys der Woche﻿﻿﻿﻿

Mit Lilly, Paula und Nils haben vom 10. bis 14. August zwei Mädchen und ein Knabe im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Lilly Kastl (14. 8., 3230 g, 52 cm) komplettiert das Familienglück von Denise Kastl und Dirk Reinhold in Weida, wo sich Seraphina (8) und Melia (5) riesig über ihr neues Schwesterchen freuen.Paula Wunderlich (11. 8., 3170 g, 50 cm) ist die Tochter von Ines Wunderlich und Michael Tiepner in Mylau, wo die vierjährige Johanna ganz stolz auf ihr Schwesterchen ist.Nils Maier (10. 8., 2850 g, 51 cm) ist das zweite Kind von Nicole Maier und Sandro Zuber in Mylau, deren große Tochter Annamaria (9) begeistert vom Familienzuwachs ist.