BabyGalerie 34. Kw. 2017: Die Greizer Babys der Woche﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Felix, Stella und Nils haben vom 19. bis 21. August im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Felix Kunz (19. 8., 3510 g, 52 cm) ist das erste Kind von Lisa Kunz und Marcel Schwandt in Mylau.Stella Legath (21. 8., 3705 g, 52 cm) ist das erste Kind von Kristin und Kevin Legath in Arnsgrün.Sonntagskind Nils Schneider (20. 8., 3470g, 53 cm) ist der Sohn von Tina Queck und Markus Schneider in Reichenbach, wo sich die sieben Jahre alte Alisha riesig über ihr Brüderchen freut.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...