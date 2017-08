BabyGalerie 35. Kw. 2017: Die Greizer Babys der Woche﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Mit Silas, Damien-Joel und Gabriel hat sich diesmal ein starkes Knaben-Trio dem Baby-Fotoshooting im Kreiskrankenhaus Greiz gestellt!

Silas Weißer (26. 8., 3550 g, 51 cm) ist der Sohn von Anke Weißer und Matthias Kolbe in Mylau, wo sich Nils (14) und Linus (6) riesig über ihr neues Brüderchen freuen.Sonntagskind Damien-Joel Göckel (27. 8., 3620 g, 53 cm) ist der Sohn von Lisette Weidhaas und Manuel Göckel in Reichenbach, wo die sechsjährige Jaycee-Samara ganz stolz auf ihr Brüderchen ist.Gabriel Bock (28. 8., 3280 g, 51 cm) ist das erste Kind von Beate und Robin Bock in Zeulenroda-Triebes.GRZ-Baby-Galerie 2017 – Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... SOK-Baby-Galerie 2017 – Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...