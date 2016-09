BabyGalerie 37. Kw. 2016: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Amelie, Lucie und Hannah haben am 11. und 12. September drei Mädchen im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Sonntagskind Amelie Sue Lowack (11. 9., 2475 g, 46 cm) ist das erste Kind von Anika Böttger und Marco Lowack in Hohenleuben.Lucie Jutta Kade (12. 9., 3400 g, 51 cm) ist das zweite Kind von Maria und Alexander Kade in Greiz-Kurtschau, die mit ihrer zweieinhalbjährigen Leonie Maria bereits ein Töchterchen haben.Hannah Malou Jäger (12. 9., 3130 g, 49 cm) ist das erste gemeinsame Kind von Jeannine und Sandro Jäger in Pöllwitz.Willy Walther, Oberböhmsdorf, 13. September, 3310 g, 50 cm; Lielle Rauh, Tanna, 14. September, 2670 g, 50 cm sowie Tom Simon, Zeulenroda-Triebes, 14. September, 4330 g, 54 cm.Die Greizer Babys des Jahres 2016 http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2016: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...