BabyGalerie 39. Kw. 2016: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Noah, Lena und Malte haben zwei Knaben und ein Mädchen im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Noah Ben Petzold (21. 9., 3720 g, 53 cm) ist das dritte Kind der Greizerin Mandy Petzold, deren Lea-Michelle (16) und Leon-Philipp (14) sich riesig über ihr neues Brüderchen freuen.Lena Hartenstein (25. 9., 3525 g, 52 cm) ist das erste Kind von Janine Hartenstein und Alf Süß in Neustadt an der Orla.Malte Urban (24. 9., 4040 g, 55 cm) ist das erste Kind von Nicole Blechschmidt und Ronny Urban in Zeulenroda.Manessa Atali aus Saalburg-Ebersdorf, 19. September, 3980 g, 50 cm;Joleene Scheibe, Triptis, 26. September, 3840 g, 50 cm;Jonas Stamm, Blankenstein, 27. September, 3434 g, 52 cm;Eddy Cyballa, Schleiz, 26. September, 3150 g, 49 cm sowieBastian Thrum, Plothen, 27. September, 3230 g, 51 cm.