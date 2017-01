BabyGalerie 4. Kw. 2017: Die Greizer Babys der Woche

Fynn, Katharina und Max haben am 22. und 23. Januar im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Sonntagskind Fynn Olaf Engelhardt (22. 1., 3000 g, 50 cm) ist der Sohn von Silke Ruiz-Estrada und Kai Engelhardt in Berga, wo sich die sechsjährige Mia richtig über ihr Brüderchen freut.Katharina Gesine Hopf (23. 1., 3230 g, 52 cm) ist das erste Kind von Clarissa Hopf und Frank Rudolf in Greiz.Max Friedrich (23. 1., 3825 g, 47 cm) ist der Sohn von Bettina Richter und Ronny Friedrich in Teichwolframsdorf.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...