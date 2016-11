BabyGalerie 46. Kw. 2016: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Oskar, Richard und Emil haben am 22. und 23. November drei Knaben in Greiz das Licht der Welt erblickt, deren Väter alle den gleichen Vornamen haben: Christian!

Oskar Christian Taubert (22. 11., 4090 g, 57 cm) ist das vierte Kind von Yvonne und Christian Taubert in Greiz-Reinsdorf, wo sich Luise (14), Franz (10) und Marta (1) riesig über ihr neues Brüderchen freuen.Richard Armin Röppischer (22. 11., 3015 cm, 48 g) ist das erste Kind von Lydia Röppischer und Christian Sengbusch in Göttendorf.Emil Urban (23. 11., 3880 g, 52 cm) ist das erste Kind von Sandra Hänse und Christian Urban in Weida.Sie wog 3432 g und war 50 cm groß.