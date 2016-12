BabyGalerie 48. Kw. 2016: Die Greizer Babys der Woche

Alva, Dominic und Jason haben Ende November und am 1. Dezember im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Alva (26. 11., 3525 g, 53 cm) ist die Tochter von Anke und Frank in Gera.Dominic Liebscher (28. 11., 3380 g, 49 cm) ist der Sohn von Julia Liebscher und Thomas Wenzel in Greiz.Jason Taylor Renner (1. 12., 3650 g, 52 cm) ist das erste Kind von Bettina Untsch und Benjamin Renner in Arnsgrün.