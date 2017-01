BabyGalerie 52. Kw. 2016, Teil 2: Die Greizer Babys der Woche

Ludwig und Charlotte haben am 30. und 31. Dezember im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Ludwig Wunderlich (30. 12., 2990 g, 49 cm) ist das zweite Kind von Dorit und Heiko Wunderlich in Netzschkau.Charlotte Raschker (31. 12., 3850 g, 52 cm) ist das erste Kind von Isabel Reiher und Norman Raschker in Mylau. Charlotte kam als 505. Baby des Jahres in der Greizer Klinik zur Welt, nach ihr wurde 2016 nur noch ein Neugeborenes begrüßt.Die Greizer Babys des Jahres 2016 http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2016: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...