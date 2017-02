BabyGalerie 6. Kw. 2017: Die Greizer und Schleizer Babys der Woche

Mit Anouk, Milda, Miral und Arthur haben Anfang Februar drei Mädchen und ein Knabe im Kreiskrankenhaus Greiz das Licht der Welt erblickt.

Anouk Sowinski (3. 2., 3260 g, 48 cm) ist die Tochter von Antje Wellert und Marcel Sowinski in Greiz, wo sich Luisa (12) und Anton (2) riesig über ihr Brüderchen freuen.Milda Wetzel (5. 2., 3470 g, 52 cm) ist ebenfalls eine waschechte Greizerin.Miral Daeki (5. 2., 3370 g, 49 cm) ist das dritte Kind von Hana Ashok und Mohamed Daeki, die mit der siebenjährigen Mira und dem fünfeinhalbjährigen Mohab bereits eine Tochter und einen Sohn haben. Die Familie kommt aus Libyen und lebt seit zwei Jahren in Reichenbach.Arthur Röhler (7. 2., 3430 g, 50 cm) ist der Sohn von Manuela Stoike und Marcel Röhler in Weida, wo der sieben Jahre alte Finley ganz stolz auf sein Brüderchen ist.Sidney Richter aus Saalburg-Ebersdorf, 6. Februar, 2710 g, 47 cm;Leni Holzmüller aus Linda (bei Pausa), 4. Februar, 2760 g, 48 cm.Die Greizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut... Die Schleizer Babys des Jahres 2017: http://www.meinanzeiger.de/zeulenroda-triebes/leut...