Gestern haben wir, die Mitglieder von "LIKs" für's Stadtfest, dank großzügiger Unterstützung von "Vielfalt Leben" sowie der kleinen und großen Helfer, oder deren, die mit Anwesenheit ;-) geglänzt haben, wieder einiges Vollbracht.Die "Baulücke" ist WEG !!!!Am 19.08. werden dann zwei Künstler von "Stark in Form" ein Graffiti auf die 25 m² große Wand in Form einer Schauvorführung sprühen. Die Sprühdose wurde in den vergangenen 15 Jahren für Heiko und Christian Rank vom Hobby zum Beruf...In weniger als 14 Tagen könnt ihr euch von Ihrem können selbst überzeugen.Treffpunkt: Stadtfest Hohenleuben, Marktplatz, Eintritt FREI !!!