Beeindruckende Entwicklung: 6 Jahre www.meinanzeiger.de in Zahlen

Vor sechs Jahren ging das große Mitmach-Portal des Allgemeinen Anzeigers ins Netz!

Seit Februar 2011 berichten Reporter aus ganz Thüringen auf meinAnzeiger.de über Veranstaltungen, Heimatliches, ihr Vereinsleben, Kultur und Sport, geben Tipps und kündigen Termine an. Wobei vor allem die jeweilige Region im Mittelpunkt steht und die besten Beiträge in den gedruckten Ausgaben des Allgemeinen Anzeigers veröffentlicht werden. Und das Schöne daran: Jeder kann mitmachen! Das tun mittlerweile über sechseinhalbtausend Frauen und Männer. Sie machen meinAnzeiger.de zur größten Redaktion unseres Freistaates.Zum Jubiläum unserer Internetplattform hier einige Zahlen (Stand 31. 1. 2017, 11.43 Uhr), welche die Erhebung von Thomas von vor anderthalb Jahren recht eindrucksvoll aktualisieren:BürgerReporter haben sich bisher auf meinAnzeiger.de angemeldet.Reporter sind in Erfurt registriert – die meisten in einer Region.Beiträge sind bisher auf meinAnzeiger.de zu finden.mal wurden Beiträge auf meinAnzeiger kommentiert.Kommentare verbuchte der Text „Heute fällt die ESC-Entscheidung“ von Steffen Weiß (2012), das sind die bislang meisten Wortmeldungen zu einem Beitrag.mal wurde „Brisante Fundstücke – document Bilderberger“ vom 27. 12. 2014 von Mike Picolin aus Gera aufgerufen und ist damit der meistgelesene Beitrag.User haben seit dem Start das Portal besucht und riefen dabei knappSeiten auf.bieten den Reportern Plattformen, um ihre Beiträge nach Themen sortiert einstellen zu können.Mitglieder hat allein die Gruppe meinAnzeiger-Freunde als beliebten Treffpunkt für alle Freunde des Portals.Minuten verweilt ein Be­sucher durchschnittlich auf meinAnzeiger.de.• Brisante Fundstücke – document Bilderberger: 66 961• Der Polizist und Profi-Thaiboxer /Die zwei Seiten des Enriko Kehl: 21 119• Akt – Reportage – Mode: Foto­grafien von Günter Rössler in der Kunsthalle Vogtland 20 879• SHALOM: 20 110• Auch Kinder dürfen schwitzen: 20024Also, wer Lust hat: Jetzt machen Sie die Nachrichten – werden Sie Reporter auf unserem Portal www.meinanzeiger.­de!