Begegnungen bei Prominente im Gespräch und eine Vorschau auf Kommendes

So vielfältig und verschieden, wie die Gäste bei "Prominente im Gespräch" sind, so vielfältig sind auch die Themen. Der Organisator der Greizer Reihe, die unter dem Motto "Begegnungen" steht, gibt eine kleine Vorschau auf das, was dieses Jahr noch geplant ist.

Nach dem interessanten Vortrag am heutigen Freitag, 24. März, im Weißen Saal des Unteres Schloss Greiz,wo Dr. Horst Kämpf, Geologe am GeoForschungsZentrum Potsdam, um 19 Uhr über „Erdbebentätigkeit und Vulkanausbrüche im Vogtland" spricht, gibt es am Dienstag, dem 4. April an gleicher Stelle die nächste Begegnung, wenn um 19 Uhr die Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, Anja Siegesmund, zum Thema „Klima und Naturschutz - Ist die Welt noch zu retten?" referiert.Am Mittwoch, 7. Juni, stellt sich die Thüringer Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft, Birgit Keller, in Weißer Saal des Unteren Schlosses mit dem Thema „Hunger und Überfluss in der heutigen Welt - Wie müßte ein vernünftiges Welternährungsprogramm aussehen?" vor.Nach der Sommerpause gibt es im Unteren Schloss ein musikalische Begegnung, wenn der Generalmusikdirektor der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach, Stefan Fraas, am 16. November zum 25-jährigen Jubiläum des beliebten Orchesters spricht.Veranstalter Harald Seidel gubt auch schon eine Vorschau auf das kommende Jahr. 2018 startet die Reihe am 9. Januar mit der Präsentatrion der Fotodokumentation „Wildes Vogtland".