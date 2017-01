Benefizkonzert in Kirche Dobia

Am Sonntag, 5. Februar 2017, findet um 17 Uhr in der Kirche Dobia ein Benefizkonzert für die Sanierung der Außenfassade der Dobiaer Kirche statt. Matthias Grünert, Kantor der Frauenkirche Dresden, wird das Orgelkonzert bestreiten.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.



Fotos: Matthias Grünert an der Dobiaer Orgel

Die kleine schmucke Kirche Dobia soll eine neue Außenfassade erhalten.