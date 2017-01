Das Greizer Neujahrsbaby 2017 kommt aus Zeulenroda

Elena Lange hat den Geburtenreigen 2017 im Kreiskrankenhaus Greiz eröffnet.

Elena erblickte am 1. Januar um 9.17 Uhr das Licht der Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3360 Gramm, bei einer Größe von 54 Zentimetern. Das Neujahrsbaby ist das erste Kind von Doreen und Benjamin Lange in Zeulenroda."Der eigentliche Geburtstermin wäre der 8. Januar gewesen, doch unser Töchterchen konnte es wohl nicht erwarten, auf die Welt zu kommen", berichten die glücklichen Eltern. Kurz nachdem sie auf das Neue Jahr angestoßen hatten, so gegen 1.30 Uhr, setzten bei Doreen Lange die ersten Wehen ein. Gegen 6 Uhr fuhr dann Benjamin Lange seine Frau in die Greizer Klinik und nur drei Stunden später kam Elena zur Welt. Der stolze Papa war natürlich dabei und beide Eltern sind glücklich, ein gesundes Kind in den Armen zu halten.